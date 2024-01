Les vins de Savoie : une palette gustative authentique dans un terroir d’exception

La région viticole de la Savoie est souvent méconnue et pourtant, elle offre une incroyable diversité de saveurs grâce à ses cépages indigènes. Ces vins originaux, aux notes fruitées et épicées, sont le fruit d’un travail passionné réalisé par les vignerons. De la rive du lac Léman jusqu’aux contreforts des Alpes françaises, plongeons au cœur de cette terre singulière qui permet l’expression d’une œnologie unique en son genre.

Le vignoble de Savoie : une histoire et un terroir bien particuliers

Située au cœur des montagnes et près de la frontière suisse, la région viticole de la Savoie possède des conditions géographiques uniques qui influencent le caractère des vins produits sur ce territoire. Le climat y est atypique, avec des hivers froids et des étés plutôt frais qui conduisent à une maturité tardive de la vigne.

La topographie fait partie intégrante de ce terroir, avec des pentes abruptes où s’échelonnent les parcelles et qui offrent des panoramas spectaculaires sur les plus beaux paysages alpins. Les sols sont variés, allant de calcaires et schisteux à ceux enrichis d’alluvions glaciaires, donnant ainsi une multitude de nuances aromatiques aux vins de la région.

Les cépages locaux : délices authentiques au caractère bien trempé

La Savoie offre une palette de cépages rares et uniques qui ne sont généralement pas cultivés ailleurs en France ou dans le monde. Ceux-ci confèrent aux vins du pays des saveurs très distinctives et originales, qui séduisent les amateurs de crus singuliers.

Les cépages rouges

: C’est sans aucun doute le cépage rouge le plus emblématique de la Savoie. Il donne des vins puissants, tanniques et fruités aux arômes épicés et floraux. Le Persan : Moins connu que la Mondeuse, ce cépage rare est en passe de redevenir à la mode grâce à l’engouement pour les vins authentiques et originaux. Il permet d’élaborer des crus au bel équilibre entre finesse et structure, avec des notes fruitées et épicées.

: Bien qu’il soit surtout associé à la Bourgogne, le Pinot Noir trouve également sa place en Savoie, où il apporte son élégance et ses arômes fins de fruits rouges aux vins produits sur cette terre montagneuse. Le Gamay : Autre cépage phare de la région, le Gamay se retrouve principalement dans les cuvées issues de la zone viticole du Bugey, en périphérie de la Savoie. Il donne des vins frais, légers et fruités, très agréables à boire lorsqu’ils sont jeunes.

Les cépages blancs

: Ce cépage autochtone produit le fameux « Roussette de Savoie », un vin blanc sec aux arômes floraux, miellée et légèrement épicée qui constitue l’une des appellations phares du vignoble savoyard. La Jacquère : C’est le cépage blanc le plus répandu en Savoie, il est notamment utilisé pour élaborer les nectars issus de l’appellation « Apremont ». Il offre des vins légers, frais et aromatiques, idéals pour accompagner les plats typiques de cette région de montagne.

: C’est le cépage blanc le plus répandu en Savoie, il est notamment utilisé pour élaborer les nectars issus de l’appellation « Apremont ». Il offre des vins légers, frais et aromatiques, idéals pour accompagner les plats typiques de cette région de montagne. Le Chasselas : Tandis qu’il est souvent cultivé dans les régions viticoles suisses voisines, le Chasselas se retrouve aussi sur certaines parcelles savoyardes où il permet de créer des vins croquants aux notes minérales et florales.

Les appellations savoyardes : avatars d’une grande variété gustative

Le territoire savoyard compte plusieurs appellations qui témoignent de la diversité de ses productions. On y trouve ainsi :

L’AOC Savoie (ou Vins de Savoie) avec ses nombreux crus reconnus pour leur qualité, tels que Chignin, Apremont ou encore Jongieux. L’AOC Bugey : Situé sur le versant oriental du Massif du Jura, ce vignoble produit des vins rouges et blancs de qualité, ainsi que de fines bulles avec la mousseux Cerdon. Les Vins de Pays d’Allobrogie : Cette IGP (Indication Géographique Protégée) regroupe les productions bénéficiant d’un terroir et d’une expertise viticole spécifique, qui permettent une expression unique des cépages locaux.

Accord mets-vins : l’évasion alpine au rendez-vous

Les vins savoyards sont appréciés pour leurs qualités gustatives en accord avec les spécialités gastronomiques locales. La cuisine savoyarde est notamment connue pour ses plats fromagers tels que la raclette, la tartiflette et la fondue. Les vins blancs, frais et légèrement acidulés, apportent une belle harmonie lorsqu’ils accompagnent ces mets généreux.

Pour les amateurs de charcuterie savoyarde, il ne sera pas étonnant de découvrir que les viandes séchées telles que le jambon cru ou les diots (saucissons traditionnels du pays) feront un bel écho aux arômes puissants et épicés des vins rouges locaux à base de Mondeuse ou Persan.

Enfin, pour ceux qui souhaitent oser un accord plus original, pourquoi ne pas marier la douceur et la finesse des vins effervescents du Bugey à des desserts à base de fruits ou de chocolat, pour une expérience gustative inédite et pleine de surprises ?

Au fil des années, les vignerons savoyards ont su préserver leur terroir unique, faisant de cette région viticole un authentique trésor œnologique. Les cépages rares, les appellations diversifiées et les accords mets-vins qui en découlent constituent autant d’atouts pour une dégustation originale et surprenante, qui séduira sans aucun doute les passionnés de crus singuliers et ceux qui aiment sortir des sentiers battus.